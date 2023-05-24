Пом'якшення валютних обмежень: у НБУ анонсували обговорення питання з місією МВФ

Як зазначили в НБУ, розроблення відповідної стратегії є одним зі структурних маяків за Програмою EFF. Також стратегія включає повернення до режиму гнучкого обмінного курсу та інфляційного таргетування.

За даними прес-служби, місія працюватиме в гібридному форматі - офлайн та онлайн. До складу команди України, яка долучиться до робочих зустрічей у межах місії безпосередньо у Відні, а також дистанційно з Києва, увійдуть представники НБУ, Міністерства фінансів та інших державних органів і установ.

Під час першого перегляду Програми EFF обговорюватиметься стан виконання Україною зобов’язань, передбачених у Меморандумі про економічну та фінансову політику. Зокрема, йдеться про заходи в сферах податково-бюджетної та монетарної політики, забезпечення фінансової стабільності, а також структурних реформ для середньо- та довгострокового зростання.

У фокусі зустрічей також заходи НБУ для забезпечення стабільної роботи фінансового сектору, включаючи проведення оцінки стійкості банківського сектору, робота з оновлення Стратегії розвитку фінансового сектору, управління ліквідністю, стимулювання конкуренції між банками і, відповідно, підвищення привабливості гривневих активів, що є важливою передумовою збереження сталого зниження інфляції, додали в прес-службі.