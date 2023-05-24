Пом'якшення валютних обмежень: у НБУ анонсували обговорення питання з місією МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду 23 травня розпочала роботу з метою проведення першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) з Україною. Під час переговорів особлива увага приділятиметься обговоренню майбутнього поступового пом’якшення валютних обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Як зазначили в НБУ, розроблення відповідної стратегії є одним зі структурних маяків за Програмою EFF. Також стратегія включає повернення до режиму гнучкого обмінного курсу та інфляційного таргетування.
За даними прес-служби, місія працюватиме в гібридному форматі - офлайн та онлайн. До складу команди України, яка долучиться до робочих зустрічей у межах місії безпосередньо у Відні, а також дистанційно з Києва, увійдуть представники НБУ, Міністерства фінансів та інших державних органів і установ.
Під час першого перегляду Програми EFF обговорюватиметься стан виконання Україною зобов’язань, передбачених у Меморандумі про економічну та фінансову політику. Зокрема, йдеться про заходи в сферах податково-бюджетної та монетарної політики, забезпечення фінансової стабільності, а також структурних реформ для середньо- та довгострокового зростання.
У фокусі зустрічей також заходи НБУ для забезпечення стабільної роботи фінансового сектору, включаючи проведення оцінки стійкості банківського сектору, робота з оновлення Стратегії розвитку фінансового сектору, управління ліквідністю, стимулювання конкуренції між банками і, відповідно, підвищення привабливості гривневих активів, що є важливою передумовою збереження сталого зниження інфляції, додали в прес-службі.
Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду в Україні розпочала роботу 23 травня. Представники фонду оцінять прогрес влади у виконанні умов програми.
НБУ затвердив нову Стратегію фінансового сектору. Стратегічні завдання НБУ поділені на два фокуси: спротив російській агресії та відновлення країни.
Першою ціллю "фокусу спротиву" є "стійка гривня". Вона передбачає "утримання спреду між готівковим і офіційним курсом, гривня до долара" на рівні менше 5%.
Ця ціль також передбачає, "затвердження стратегії повернення до інфляційного таргетування, валютної лібералізації та переходу до гнучкого обмінного курсу".
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