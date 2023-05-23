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Місія МВФ в Україні розпочала роботу: про що будуть переговори

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Україна, Вівторок 23 травня 2023 08:27
Місія МВФ в Україні розпочала роботу: про що будуть переговори Фото: в Україні розпочала роботу місія МВФ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Місія Міжнародного валютного фонду в Україні розпочала роботу. Представники фонду оцінять прогрес влади у виконанні умов програми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву, яку зробив Ваграм Степанян, постійний представник (МВФ) в Україні.

"Місія МВФ на чолі з Гевін Греєм розпочинає сьогодні з представниками влади України обговорення заходів у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF)", - йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що місія МВФ з першого перегляду програми EFF з Україною очікується наприкінці травня.

У центрі уваги місії буде оцінка прогресу влади України у виконанні політичних зобов'язань та умов у рамках програми, головним чином у галузі податково-бюджетної політики, управління та грошово-кредитної політики.

Нагадаємо, 31 березня Міжнародний валютний фонд схвалив чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів. Вона є частиною великого пакету підтримки від країн G7 на суму 115 млрд доларів протягом дії програми.

Для виділення кожного наступного траншу за умовами програми потрібен перегляд з боку місії МВФ.

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