Смягчение валютных ограничений: в НБУ анонсировали обсуждение вопроса с миссией МВФ

Как отметили в НБУ, разработка соответствующей стратегии является одним из структурных маяков по Программе EFF. Также стратегия включает в себя возврат к режиму гибкого обменного курса и инфляционного таргетирования.

По данным пресс-службы, миссия будет работать в гибридном формате – офлайн и онлайн. В состав команды Украины, которая присоединится к рабочим встречам в рамках миссии непосредственно в Вене, а также дистанционно из Киева, войдут представители НБУ, Министерства финансов и других государственных органов и учреждений.

Во время первого пересмотра программы EFF будет обсуждаться состояние выполнения Украиной обязательств, предусмотренных в Меморандуме об экономической и финансовой политике. В частности, речь идет о мерах в сферах налогово-бюджетной и монетарной политики, обеспечении финансовой стабильности, а также структурных реформах для средне- и долгосрочного роста.

В фокусе встреч также мероприятия НБУ по обеспечению стабильной работы финансового сектора, включая проведение оценки устойчивости банковского сектора, работа по обновлению Стратегии развития финансового сектора, управлению ликвидностью, стимулированию конкуренции между банками и, соответственно, и повышению привлекательности гривневых активов, что является важной предпосылкой сохранения устойчивого понижения инфляции, добавили в пресс-службе.