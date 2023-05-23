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Яким має бути курс долара на готівковому ринку: НБУ визначив цілі

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Україна, Вівторок 23 травня 2023 14:11
Яким має бути курс долара на готівковому ринку: НБУ визначив цілі Фото: Курс долара в Україні не повинен відхилятися від офіційного на 5% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк визначив однією зі своїх цілей досягнення того, щоб курс гривні до долара на готівковому ринку не відхилявся більше ніж на 5% від офіційного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нову Стратегію НБУ.

Стратегічні завдання НБУ враховують виклики, що постають, у двох векторах: спротив російській агресії та відновлення країни. Через це ініціативи та заходи умовно поділені на фокуси:

  • "фокус спротиву" - короткострокові заходи, спрямовані на забезпечення стабільності та недопущення погіршення ситуації у фінансовій системі та економіці загалом, включаючи застосування інструментів для контролю над інфляцією та курсом національної валюти, підтримання банківської системи тощо;
  • "фокус відновлення" - середньострокові заходи для запуску перетворень, що стануть основою майбутньої відбудови та зростання економіки, наприклад: зниження бюрократичних бар'єрів, підвищення прозорості та конкурентності середовища, залучення інвестицій тощо.

Першою ціллю "фокусу спротиву" є "стійка гривня". Вона передбачає "утримання спреду між готівковим і офіційним курсом, гривня до долара" на рівні менше 5%.

Ця ціль також передбачає, "затвердження стратегії повернення до інфляційного таргетування, валютної лібералізації та переходу до гнучкого обмінного курсу".

Нагадаємо, НБУ з липня минулого року тримає офіційний курс гривні до долара на рівні 36,6. Водночас станом на 23 травня курс на готівковому ринку становить 37,6, тобто відхиляється на 2,7%. Влітку минулого року спред досягав 30%, коли НБУ ще тримав курс на рівні 29,25 гривень за долар.

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