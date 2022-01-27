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Не на пользу ни одной стране: Турция призвала Украину и Россию к деэскалации

Автор: Дмитрий Кузнецов

В четверг, 27 января, прошло заседание Совета безопасности Турции под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. По его итогам принято заявление по ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sabah.

Одной из тем Совета безопасности Турции стала ситуация вокруг Украины. Анкара призвала стороны к деэскалации.

"Было обращено внимание на то, что эскалация напряженности между Украиной и Российской Федерацией не принесет кому-либо пользы. Призываем стороны снизить напряженность", - говорится в итоговом заявлении Совета.

Еще одной темой заседания стала ситуация на Кавказе. Совет безопасности подчеркнул важность совершенствования механизмов сотрудничества, созданных в регионе при помощи конструктивных и искренних усилий сторон, особенно Турции и Армении.

Напомним, Турция предложила проводить заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Стамбуле.

Отметим, в начале февраля Эрдоган посетит Украину.

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