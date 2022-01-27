Не на користь жодній країні: Туреччина закликала Україну і Росію до деескалації

У четвер, 27 січня, пройшло засідання Ради безпеки Туреччини під головуванням президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. За його підсумками прийнято заяву щодо ситуації навколо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.
Однією з тем Ради безпеки Туреччини стала ситуація навколо України. Анкара закликала сторони до деескалації.
"Було звернено увагу на те, що ескалація напруженості між Україною і Російською Федерацією не принесе кому-небудь користі. Закликаємо сторони знизити напруженість", - йдеться в підсумковій заяві Ради.
Ще однією темою засідання стала ситуація на Кавказі. Рада безпеки підкреслила важливість вдосконалення механізмів співпраці, створених в регіоні за допомогою конструктивних і щирих зусиль сторін, особливо Туреччини та Вірменії.
Нагадавши, Туреччина запропонувала проводити засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу в Стамбулі.
Зазначимо, на початку лютого Ердоган відвідає Україну.