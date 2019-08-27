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Apple исправила уязвимость, которая позволяла красть данные iPhone

Новости » Hi-tech    27.08.2019 - 19:48
Apple исправила уязвимость, которая позволяла красть данные iPhone
Фото: офис Apple (flickr.com/Andy)

Таким образом пользователей хотят обезопасить от возможной кражи личной информации

Американская компания Apple рекомендует пользователям iPhone обновить версию операционной системы до 12.4.1, чтобы обезопасить телефон от кражи личной информации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Indepdent.

В информации об обновлении говорится, что оно устраняет проблему, которая может позволить случайным приложениям или веб-сайтам проникнуть в телефоны.

Также сообщается, что iOS 12.4.1 не приносит никаких других новых функций и не вносит каких-либо существенных изменений в операционную систему. Но проблема безопасности была настолько важной, что Apple выпустила неожиданный релиз, чтобы исправить ее.

Отметим, что в предыдущей версии iOS Apple исправила несколько багов и включила поддержку Apple Card в США. В то же время, в компании случайно удалили исправление в сфере безопасности, которое было сделано для iOS 12.3 в конце апреля.

Ранее сообщалось, какие названия получат новые смартфоны iPhone, которые должны быть презентованы в сентябре. Также стали известны диагонали экранов новых телефонов от компании Apple.

Напомним, ранее в сеть попала первая фотография нового iPhone изнутри. Большая часть внутри смартфона отводится для батареи, что, предположительно, должно дать высокую автономность.

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