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Apple виправила уразливість, яка дозволяла красти дані iPhone

Новини » Hi-tech    27.08.2019 - 19:48
Apple виправила уразливість, яка дозволяла красти дані iPhone
Фото: офіс Apple (flickr.com/Andy)

Таким чином користувачів хочуть убезпечити від можливої крадіжки особистої інформації

Американська компанія Apple рекомендує користувачам iPhone оновити версію операційної системи до 12.4.1, щоб захистити телефон від крадіжки особистої інформації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Indepdent.

В інформації про оновлення говориться, що воно усуває проблему, яка може дозволити випадковим додатків або веб-сайтів проникнути в телефони.

Також повідомляється, що iOS 12.4.1 не приносить ніяких інших нових функцій і не вносить яких-небудь істотних змін в операційну систему. Але проблема безпеки була настільки центральною, що Apple випустила несподіваний реліз, щоб виправити її.

Відзначимо, що в попередній версії iOS Apple виправила кілька багів і включила підтримку Apple Card в США. Водночас у компанії випадково видалили виправлення у сфері безпеки, яке було зроблено для iOS 12.3 наприкінці квітня.

Раніше повідомлялося, які назви отримають нові смартфони iPhone, які повинні бути презентовані у вересні. Також стали відомі діагоналі екранів нових телефонів від компанії Apple.

Нагадаємо, раніше в мережу потрапила перша фотографія нового iPhone зсередини. Велика частина смартфона відводиться для батареї, що, імовірно, має дати високу автономність.

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