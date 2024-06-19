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"Полюють" на виплати біженців. Українців попередили про шахраїв в одній з країн Європи

Як діє шахрайська схема (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Нідерландах шахраї намагаються зняти гроші з рахунків біженців. Вони відправляють фейкові повідомлення від міграційної служби IND про начебто додаткові виплати.

РБК-Україна із посиланням на публікацію Studiegids.tue.nl розповідає про те, як українцям в Нідерландах вберегти свої гроші від шахраїв.

Що треба знати про шахрайську схему

Біженці у Нідерландах отримують фейкові повідомлення від міграційної служби IND та Нідерландської ради біженців (VluchtelingenWerk Nederland). У них пропонують заповнити форму, щоб начебто отримати додаткову грошову допомогу.

Насправді, це стандартна фішингова схема - перейшовши за посиланням та заповнивши форму, людина надає доступ шахраям до своїх банківських рахунків.

Запам'ятайте:

  • IND ніколи не надсилає повідомлсення через SMS або WhatsApp
  • IND спілкується лише листами
  • IND не пропонує фінансової підтримки

Що робити, якщо отримали шахрайське повідомлення

Не заповнюйте форму. Видаліть повідомлення та заблокуйте відправника і не відповідайте на такі повідомлення.

Повідомте про інцидент на інформаційній стійці у вашому притулку та подайте заяву до поліції. 

Якщо ви все-таки заповнили форму, яку скинули шахраї, потрібно заблокувати свій банківський рахунок і кредитну картку. Це можна зробити в банку або через банківський додаток, якщо він є на телефоні. Інакше є ризик, що зловмисники отримають доступ до ваших грошей.

Нагадаємо, що зв'язатись з поліцією у Нідерландах, можна зателефонувавши за номером 0 900 88 44.

Приклад фейкового повідомлення (скриншот)

Зазначимо, що українські біженці в Нідерландах отримують близько 300 євро. Допомога складається з двох частин: 242 євро - оплата за харчування та 60 євро на одяг та інші особисті потреби.

Читайте також про те, чи скасує Німеччина виплати для українських біженців.

Раніше ми писали про те, яку допомогу можна отримати у Польщі при народженні дитини.

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