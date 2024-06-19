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"Охотятся" на выплаты беженцев. Украинцев предупредили о мошенниках в одной из стран Европы

Как действует мошенническая схема (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Нидерландах мошенники пытаются снять деньги со счетов беженцев. Они отправляют фейковые сообщения от миграционной службы IND о якобы дополнительных выплатах.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Studiegids.tue.nl рассказывает о том, как украинцам в Нидерландах уберечь свои деньги от мошенников.

Что нужно знать о мошеннической схеме

Беженцы в Нидерландах получают фейковые сообщения от миграционной службы IND и Нидерландского совета беженцев (VluchtelingenWerk Nederland). В них предлагают заполнить форму, чтобы вроде бы как получить дополнительную денежную помощь.

На самом деле это стандартная фишинговая схема - перейдя по ссылке и заполнив форму, человек дает доступ мошенникам к своим банковским счетам.

Запомните:

  • IND никогда не отправляет сообщения через SMS или WhatsApp
  • IND общается только письмами
  • IND не предлагает финансовой поддержки

Что делать, если получили мошенническое сообщение

Не заполняйте форму. Удалите сообщение и заблокируйте отправителя и не отвечайте на следующие сообщения.

Сообщите об инциденте на информационной стойке в вашем приюте и подайте заявление в полицию.

Если вы все-таки заполнили форму, которую отправили мошенники, нужно заблокировать свой банковский счет и кредитную карту. Это можно сделать в банке или через банковское приложение, если оно есть на телефоне. Иначе есть риск, что злоумышленники получат доступ к вашим деньгам.

Напомним, что связаться с полицией в Нидерландах, можно позвонив по телефону 0 900 88 44.

Пример фейкового сообщения (скриншот)

Отметим, что украинские беженцы в Нидерландах получают около 300 евро. Помощь состоит из двух частей: 242 евро - оплата за питание и 60 евро на одежду и другие личные нужды.

Читайте также о том, отменит ли Германия выплаты для украинских беженцев.

Раньше мы писали, какую помощь можно получить в Польше при рождении ребенка.

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