"Охотятся" на выплаты беженцев. Украинцев предупредили о мошенниках в одной из стран Европы

Что нужно знать о мошеннической схеме

Беженцы в Нидерландах получают фейковые сообщения от миграционной службы IND и Нидерландского совета беженцев (VluchtelingenWerk Nederland). В них предлагают заполнить форму, чтобы вроде бы как получить дополнительную денежную помощь.

На самом деле это стандартная фишинговая схема - перейдя по ссылке и заполнив форму, человек дает доступ мошенникам к своим банковским счетам.

Запомните:

IND никогда не отправляет сообщения через SMS или WhatsApp

IND общается только письмами

IND не предлагает финансовой поддержки

Что делать, если получили мошенническое сообщение

Не заполняйте форму. Удалите сообщение и заблокируйте отправителя и не отвечайте на следующие сообщения.

Сообщите об инциденте на информационной стойке в вашем приюте и подайте заявление в полицию.

Если вы все-таки заполнили форму, которую отправили мошенники, нужно заблокировать свой банковский счет и кредитную карту. Это можно сделать в банке или через банковское приложение, если оно есть на телефоне. Иначе есть риск, что злоумышленники получат доступ к вашим деньгам.

Напомним, что связаться с полицией в Нидерландах, можно позвонив по телефону 0 900 88 44.

Пример фейкового сообщения (скриншот)

Отметим, что украинские беженцы в Нидерландах получают около 300 евро. Помощь состоит из двух частей: 242 евро - оплата за питание и 60 евро на одежду и другие личные нужды.