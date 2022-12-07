Полював за українським "Нептуном". В Одесі затримали агента РФ, який здавав позиції ЗСУ

Правоохоронці затримали агента Росії в Одесі, який шукав позиції Збройних сил України на території міста та передавав їх ворогу. Серед основних завдань був пошук місця розташування протикорабельного комплексу "Нептун".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.
"Ворожого поплічника цікавила інформація щодо розташування блокпостів, укріпрайонів та специфіки захисту енергогенеруючих об’єктів на півдні України", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначають, що після "прильотів" по міській інфраструктурі російський агент «доповідав» своїм кураторам про результати ворожого обстрілу. "Затриманим є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення вийшов на спецслужби РФ і запропонував їм свою допомогу у війні проти України", - додали в СБУ.
Чоловік також полював за українськими протикорабельними комплексами "Нептун" та планував цю інформацію передати в РФ. Слідчим вдалося затримати чоловіка та повідомити йому про підозру у державній зраді. За місцем проживання затриманого, правоохоронці виявили мобільний телефон і ноутбук із доказами законспірованого листування з окупантами. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.
Як повідомлялось, ЗСУ вдарили по крейсеру "Москва" двома ракетами "Нептун".
В Одесі ворожий агент знімав позиції військових на прихований відеореєстратор. Шпигуна затримали під час спроби передачі розвідданих.
Служба безпеки затримала мешканця Одеси за збирання та надання інформації про позиції української ППО росіянам.
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