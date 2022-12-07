Охотился за украинским "Нептуном". В Одессе задержан агент РФ, который сдавал позиции ВСУ

Стражи порядка задержали агента России в Одессе, который искал позиции Вооруженных сил Украины на территории города и передавал их врагу. Среди основных задач был поиск месторасположения противокорабельного комплекса "Нептун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"Вражеского приспешника интересовала информация о расположении блокпостов, укрепрайонов и специфике защиты энергогенерирующих объектов на юге Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что после "прилетов" по городской инфраструктуре российский агент "докладывал" своим кураторам о результатах вражеского обстрела. "Задержан местный житель, который в начале полномасштабного вторжения вышел на спецслужбы РФ и предложил им свою помощь в войне против Украины", - добавили в СБУ.

Мужчина охотился за украинскими противокорабельными комплексами "Нептун" и планировал эту информацию передать в РФ. Следователям удалось задержать мужчину и сообщить ему о подозрении в государственной измене. По месту жительства задержанного, правоохранители обнаружили мобильный телефон и ноутбук с поличным с оккупантами. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.