ua ru
Ср, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Охотился за украинским "Нептуном". В Одессе задержан агент РФ, который сдавал позиции ВСУ

Новина українською →
Одесса, Среда 07 декабря 2022 17:10
Охотился за украинским "Нептуном". В Одессе задержан агент РФ, который сдавал позиции ВСУ Фото: В Одессе задержали агента РФ, сдававшего позиции ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Стражи порядка задержали агента России в Одессе, который искал позиции Вооруженных сил Украины на территории города и передавал их врагу. Среди основных задач был поиск месторасположения противокорабельного комплекса "Нептун".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"Вражеского приспешника интересовала информация о расположении блокпостов, укрепрайонов и специфике защиты энергогенерирующих объектов на юге Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что после "прилетов" по городской инфраструктуре российский агент "докладывал" своим кураторам о результатах вражеского обстрела. "Задержан местный житель, который в начале полномасштабного вторжения вышел на спецслужбы РФ и предложил им свою помощь в войне против Украины", - добавили в СБУ.

Мужчина охотился за украинскими противокорабельными комплексами "Нептун" и планировал эту информацию передать в РФ. Следователям удалось задержать мужчину и сообщить ему о подозрении в государственной измене. По месту жительства задержанного, правоохранители обнаружили мобильный телефон и ноутбук с поличным с оккупантами. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, ВСУ ударили по крейсеру "Москва" двумя ракетами "Нептун".

В Одессе вражеский агент снимал позиции военных на скрытый видеорегистратор. Шпион был задержан при попытке передачи разведданных.

Служба безопасности задержала жителя Одессы за сбор и предоставление информации о позициях украинского ПВО россиянам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Одесса Война в Украине
NEWS
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
DAILY
Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины