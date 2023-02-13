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"Полював" за опозиціонерами. Під Москвою застрелився російський генерал, - ЗМІ

Новость на русском →
Понеділок 13 лютого 2023 17:44
"Полював" за опозиціонерами. Під Москвою застрелився російський генерал, - ЗМІ Ілюстративне фото: під Москвою застрелився російський генерал (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Росії вчинив самогубство генерал, ексзаступник начальника головного управління МВС РФ по боротьбі з екстремізмом Володимир Макаров. Він брав участь у репресіях проти опозиціонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "ВЧК-ОГПУ" у Telegram.

За непідтвердженими даними, тіло Макарова сьогодні, 13 лютого, вранці знайшла його дружина в особистому будинку у підмосковному селі Голіково.

Журналісти зазначають, що ексчиновник раніше був головним організатором "полювання" за опозиціонерами та журналістами, які критикували путінський режим. У січні 2023 року Макарова було відправлено у відставку.

Джерело проекту розповіло, що причиною самогубства генерала могла стати глибока депресія після того, як його звільнили з посади у МВС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії помер розробник ракетних комплексів "Калібр", які країна-агресор використовує для ударів по Україні.

Також ми писали, що російський актор та режисер Сергій Пускепаліс, який активно підтримує війну проти України, загинув у ДТП.

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