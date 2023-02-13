"Полював" за опозиціонерами. Під Москвою застрелився російський генерал, - ЗМІ
У Росії вчинив самогубство генерал, ексзаступник начальника головного управління МВС РФ по боротьбі з екстремізмом Володимир Макаров. Він брав участь у репресіях проти опозиціонерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект "ВЧК-ОГПУ" у Telegram.
За непідтвердженими даними, тіло Макарова сьогодні, 13 лютого, вранці знайшла його дружина в особистому будинку у підмосковному селі Голіково.
Журналісти зазначають, що ексчиновник раніше був головним організатором "полювання" за опозиціонерами та журналістами, які критикували путінський режим. У січні 2023 року Макарова було відправлено у відставку.
Джерело проекту розповіло, що причиною самогубства генерала могла стати глибока депресія після того, як його звільнили з посади у МВС.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії помер розробник ракетних комплексів "Калібр", які країна-агресор використовує для ударів по Україні.
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