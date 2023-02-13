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"Охотился" за оппозиционерами. Под Москвой застрелился российский генерал, - СМИ

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Понедельник 13 февраля 2023 17:44
"Охотился" за оппозиционерами. Под Москвой застрелился российский генерал, - СМИ Иллюстративное фото: под Москвой застрелился российский генерал (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В России совершил самоубийство генерал, экс-замначальника главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом Владимир Макаров. Он участвовал в репрессиях против оппозиционеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "ВЧК-ОГПУ" в Telegram.

По неподтвержденным данным, тело Макарова сегодня, 13 февраля, утром нашла его жена в личном доме в подмосковной деревне Голиково.

Журналисты отмечают, что экс-чиновник ранее был главным организатором "охоты" за оппозиционерами и журналистами, которые критиковали путинский режим. В январе 2023 года Макаров был отправлен в отставку.

Источник проекта рассказал, что причиной самоубийства генерала могла стать глубокая депрессия после того, как его уволили с должности в МВД.

Напомним, ранее стало известно, что в России умер разработчик ракетных комплексов "Калибр", которые страна-агрессор использует для ударов по Украине.

Также мы писали, что российский актер и режиссер Сергей Пускепалис, который активно поддерживает войну против Украины, погиб в ДТП.

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