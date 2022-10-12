Полювання на зброю. ЗМІ дізналися, хто ще може передати Україні радянське озброєння

До цього місяця Кіпр знаходився під ембарго США на постачання зброї, яке тривало 35 років. Воно було введено, щоб знизити рівень напруги між Грецією та Туреччиною.

Тоді Кіпр звертався до Радянського Союзу, а потім до Росії за озброєнням та військовою технікою. Країна має як мінімум з 10 ракетних комплексів "Тор" і "Бук", які можуть збивати російські літаки, безпілотники та крилаті ракети. Це може значно допомогти українським військам.

Проте уряд Кіпру дав зрозуміти, що замість радянського озброєння хоче отримати нове та сучасне. Це своєю чергою викличе невдоволення Туреччини.

У США заявляють, що зняття ембарго також допоможе вивести Кіпр з-під впливу Росії. Водночас високопоставлений американський чиновник у коментарі виданню назвав Кіпр "потенційним варіантом" для постачання озброєння Україні. Але Туреччина на тлі таких заяв вже оголосила, що посилить свої сили на півночі Кіпру.