Охота на оружие. СМИ узнали, кто еще может передать Украине советское вооружение

До этого месяца Кипр находился под эмбарго США на поставку оружия, которое длилось 35 лет. Оно было введено, чтобы снизить уровень напряженности между Грецией и Турцией.

Тогда Кипр обращался к Советскому Союзу, а затем к России за вооружением и военной техникой. У страны есть как минимум 10 ракетных комплексов "Тор" и "Бук", которые могут сбивать российские самолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Это может значительно помочь украинским войскам.

Однако правительство Кипра дало понять, что вместо советского вооружения хочет получить новое и современное. Это в свою очередь вызовет недовольство Турции.

В США заявляют, что снятие эмбарго поможет вывести Кипр из-под влияния России. В то же время высокопоставленный американский чиновник в комментарии изданию назвал Кипр "потенциальным вариантом" для поставки вооружения Украине. Но Турция на фоне таких заявлений уже объявила, что усилит свои силы на севере Кипра.