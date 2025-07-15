Полювання вдень та вночі: прикордонники показали ліквідацію росіян на одному з напрямків

Українські прикордонники продовжують тримати оборону. Цього разу було ліквідовано групу окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Розрахунки БпЛА "Вампір" 15 мобільного прикордонного загону влаштовують справжнє полювання: день і ніч, поле чи лісосмуга - всюди, де ворог і не чекає", - підписано відео.

Завдяки вдалій роботі за добу було ліквідовано 5 окупантів, ще 3 - поранено.

Раніше ми писали про те, що прикордонники оприлюднили відео результативних ударів по російських позиціях в Донецькій області. Унаслідок атаки було знищено склад боєприпасів, техніку та живу силу ворога.