"Полювали" на гелікоптер ЗСУ. СБУ затримала групу підпалювачів, їм загрожує довічне

Кіровоградська область

На "гарячому" спіймали трьох молодиків віком від 17 до 18 років, які проникли на військовий аеродром, щоб підпалити гелікоптер наших бійців.

"Крім цього, фігуранти хотіли знищити одну з ключових електропідстанцій регіону, щоб залишити без світла десятки тисяч місцевих жителів. Правоохоронці завчасно затримали зловмисників і завдяки цьому зберегли бойовий вертоліт Сил оборони та важливий енергооб’єкт", - пише СБУ.

Фото: СБУ затримала групу підпалювачів, їм загрожує довічне (t.me/SBUkr)

Полтавська область

В Полтавській області було викрито рецидивіста, який підпалив військовий джип, який наші воїни задіювали на східному фронті.

Фігуранта вже притягували до відповідальності за викрадення автомобіля раніше. Замовлення від спецслужб Росії на підпал автотехніки ЗСУ отримав восени поточного року.

Черкаська область

Затримано 34-річного жителя регіону, який підпалив трансформаторну підстанцію. Остання ж забезпечувала залізничний рух на одній із ділянок регіону.

Що загрожує

Всім затриманим повідомлено про підозру за:

ч. 2 ст. 113 - диверсія, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 1 ст. 114-1 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ;

ч. 2 ст. 194 - умисне знищення або пошкодження майна.

"Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", - додає СБУ.