"Охотились" на вертолет ВСУ. СБУ задержала группу поджигателей, им грозит пожизненное

Кировоградская область

На "горячем" поймали трех молодых людей в возрасте от 17 до 18 лет, которые проникли на военный аэродром, чтобы поджечь вертолет наших бойцов.

"Кроме этого, фигуранты хотели уничтожить одну из ключевых электроподстанций региона, чтобы оставить без света десятки тысяч местных жителей. Правоохранители заблаговременно задержали злоумышленников и благодаря этому сохранили боевой вертолет Сил обороны и важный энергообъект»", - пишет СБУ.

Фото: СБУ задержала группу поджигателей, им грозит пожизненное (t.me/SBUkr)

Полтавская область

В Полтавской области был разоблачен рецидивист, который поджег военный джип, который наши воины задействовали на восточном фронте.

Фигуранта уже привлекали к ответственности за угон автомобиля ранее. Заказ от спецслужб России на поджог автотехники ВСУ получил осенью текущего года.

Черкасская область

Задержан 34-летний житель региона, который поджег трансформаторную подстанцию. Последняя же обеспечивала железнодорожное движение на одном из участков региона.

Что грозит

Всем задержанным сообщено о подозрении по:

ч. 2 ст. 113 - диверсия, совершенная в условиях военного положения;

ч. 1 ст. 114-1 - препятствование законной деятельности ВСУ;

ч. 2 ст. 194 - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

"Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - добавляет СБУ.