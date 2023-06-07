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"Полювала" на дрони під Авдіївкою та Бахмутом. Суд виніс вирок зрадниці

Фото: "Полювала" на дрони під Авдіївкою та Бахмутом. Суд виніс вирок зрадниці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні винесено вирок черговій зрадниці. Інформаторка ворога "полювала" на дрони наших воїнів під Авдіївкою і Бахмутом, а також коригувала повітряні атаки на позиції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю у січні поточного року. Нею виявилась мешканка селища Іверське Краматорського району, яку минулого літа спецслужба Росії дистанційно залучила до розвідувально-підривної діяльності проти України", - пише пресслужба.

За вказівкою ворога зрадниця збирала інформацію про місця дислокації й переміщення українських захисників на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Інформаторка намагалась виявити позиції артилерії, зенітно-ракетних комплексів та бойових дронів ЗСУ. Також її цікавили локації військових шпиталів, складів з боєприпасами та підрозділів радіоелектронної боротьби.

"Отримані відомості вона передавала ворожому «зв’язковому» з тимчасово окупованої частини Донеччини. Комунікацію підтримували через месенджер у Telegram, а передачу розвідданих окупантам здійснювала у вигляді текстових повідомлень і скріншотів в "Google Maps" з відмітками українських об’єктів", - додає СБУ.

Розвідувальну інформацію ворог застосовував для підготовки повітряних ударів по регіону.

Під час обшуків було виявлено мобільний телефон із доказами листування з представником російської спецслужби.

"На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив їй покарання у вигляді 12 років тюрми", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України також повідомила про підозру сімом бойовикам, серед яких є найманці з угруповань Міністерства оборони Росії під назвою "Шторм".

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