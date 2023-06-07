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"Охотилась" на дроны под Авдеевкой и Бахмутом. Суд вынес приговор предательнице

Фото: "Охотилась" на дроны под Авдеевкой и Бахмутом. Суд вынес приговор изменнице (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине вынесен приговор очередной предательнице. Информатор врага "охотилась" на дроны наших воинов под Авдеевкой и Бахмутом, а также корректировала воздушные атаки на позиции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"Контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу в январе текущего года. Ею оказалась жительница поселка Иверское Краматорского района, которую прошлым летом спецслужба России дистанционно привлекла к разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - пишет пресс-служба.

По указанию врага предательница собирала информацию о местах дислокации и перемещения украинских защитников на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Информатор пыталась выявить позиции артиллерии, зенитно-ракетных комплексов и боевых дронов ВСУ. Также ее интересовали локации военных госпиталей, складов с боеприпасами и подразделений радиоэлектронной борьбы.

"Полученные сведения она передавала вражескому "связному" с временно оккупированной части Донецкой области. Коммуникацию поддерживали через мессенджер в Telegram, а передачу разведданных оккупантам осуществляла в виде текстовых сообщений и скриншотов в "Google Maps" с отметками украинских объектов", - добавляет СБУ.

Разведывательную информацию враг применял для подготовки воздушных ударов по региону.

Во время обысков был обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с представителем российской спецслужбы.

"На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ей наказание в виде 12 лет тюрьмы", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины также сообщила о подозрении семи боевикам, среди которых есть наемники из группировок Министерства обороны России под названием "Шторм".

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