СБУ повідомила про підозру 7 полоненим бойовикам
Служба безпеки України повідомила про підозру ще 7 бойовиках, серед яких є найманці з угруповань Міністерства оборони Росії під назвою "Шторм".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Злочинці потрапили в полон наших воїнів в травні поточного року на Авдіївському напрямку. Бойовики в різний час приєднались до лав окупаційних підрозділів Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. В складі російських військ вони брали участь в штурмі населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.
Серед найманців:
- фігурант, який з 2015 року входив до рядів терористичного угруповання "Шум" так званого "козачого союзу області війська донського". З почату повномасштабної війни він добровільно "записався" до одного із новостворених загонів Міністерства оборони Росії під назвою "Шторм".
- двоє зловмисників з Донецької області, які вступили до окупаційного підрозділу. В 2014-2015 роках вони брали участь в обстрілах позицій сил АТО на сході України;
- двоє бойовиків з терористичних груп "Оплота", які воювали проти наших воїнів в районах Авдіївки та Мар’їнки на Донеччині, а також поблизу Миколаївки в Луганській області.
- стрілок та механік-водій гаубиці 11-го окремого мотострілкового полку Збройних сил Росії. Зловмисники атакували позиції Сил оборони під Авдіївкою з використанням російської артилерії.
Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримало колаборанта, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ у Дніпропетровській області. За кожне "завдання" місцевий мешканець отримував до 4 тисяч гривень.
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