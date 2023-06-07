СБУ повідомила про підозру 7 полоненим бойовикам

Служба безпеки України повідомила про підозру ще 7 бойовиках, серед яких є найманці з угруповань Міністерства оборони Росії під назвою "Шторм".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Злочинці потрапили в полон наших воїнів в травні поточного року на Авдіївському напрямку. Бойовики в різний час приєднались до лав окупаційних підрозділів Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. В складі російських військ вони брали участь в штурмі населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримало колаборанта, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ у Дніпропетровській області. За кожне "завдання" місцевий мешканець отримував до 4 тисяч гривень.

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