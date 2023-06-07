ua ru
Ср, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ повідомила про підозру 7 полоненим бойовикам

Новость на русском →
Середа 07 червня 2023 16:25
СБУ повідомила про підозру 7 полоненим бойовикам Фото: СБУ повідомила про підозру 7 полоненим бойовикам (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України повідомила про підозру ще 7 бойовиках, серед яких є найманці з угруповань Міністерства оборони Росії під назвою "Шторм".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Злочинці потрапили в полон наших воїнів в травні поточного року на Авдіївському напрямку. Бойовики в різний час приєднались до лав окупаційних підрозділів Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. В складі російських військ вони брали участь в штурмі населених пунктів в Донецькій та Луганській областях.

Серед найманців:

  • фігурант, який з 2015 року входив до рядів терористичного угруповання "Шум" так званого "козачого союзу області війська донського". З почату повномасштабної війни він добровільно "записався" до одного із новостворених загонів Міністерства оборони Росії під назвою "Шторм".
  • двоє зловмисників з Донецької області, які вступили до окупаційного підрозділу. В 2014-2015 роках вони брали участь в обстрілах позицій сил АТО на сході України;
  • двоє бойовиків з терористичних груп "Оплота", які воювали проти наших воїнів в районах Авдіївки та Мар’їнки на Донеччині, а також поблизу Миколаївки в Луганській області.
  • стрілок та механік-водій гаубиці 11-го окремого мотострілкового полку Збройних сил Росії. Зловмисники атакували позиції Сил оборони під Авдіївкою з використанням російської артилерії.

Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримало колаборанта, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ у Дніпропетровській області. За кожне "завдання" місцевий мешканець отримував до 4 тисяч гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Служба безпеки України Російська Федерація Донбас
NEWS
Корисливий нейтралітет та сумнівні ідеї. На чиєму боці Індонезія у війні РФ проти України
Корисливий нейтралітет та сумнівні ідеї. На чиєму боці Індонезія у війні РФ проти України
DAILY
Екс-посол США Вільям Тейлор: Китай може тиснути на Путіна, щоб він пішов з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Екс-посол США Вільям Тейлор: Китай може тиснути на Путіна, щоб він пішов з України