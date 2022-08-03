James Webb сфотографировал результат столкновения двух галактик: яркий кадр

Космический телескоп James Webb сделал новый уникальный кадр. На этот раз сфотографировал Колесо Телеги и две другие меньшие по размеру галактики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Отмечается, что галактика Колесо Телеги расположена около 500 миллионов световых лет от Земли в созвездии Скульптор. Ее нынешний вид является результат высокоскоростного столкновения между большой спиральной галактикой и меньшей галактикой.

Другие же телескопы также ранее исследовали Колесо Телеги, однако из-за большого количества пыли, обзор был закрыт.

Новейший James Webb, со своей стороны, способен обнаруживать инфракрасный свет, что позволило ученым открыть новые понимания природы этой галактики.

Вероятно до столкновения, это была обычная спиральная галактика, как Млечный Путь. Сегодня же, ученые наблюдают за трансформацией Колеса Телеги.

Фото: James Webb сфотографировал результат столкновения двух галактик (twitter.com/NASAWebb)