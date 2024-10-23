Полярники показали пінгвінів, яких рідко можна побачити біля станції "Вернадського" (відео)

На острові Галіндез, де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський", знову оселилися пінгвіни Аделі, хоча здебільшого вони гніздуються на інших островах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Серед тисяч субантарктичних пінгвінів, кількість яких минулого сезону сягнула рекордних 7 000, зараз можна побачити і нових мешканців - пінгвінів Аделі.

Цей вид відрізняється від субантарктичних своїм меншим розміром, чорною головою та незвичними блакитними очима. Субантарктичних пінгвінів можна натомість легко впізнати за червоним дзьобом та білими смугами на скронях.

Хоча пінгвіни Аделі здебільшого гніздують на інших островах поблизу станції, деякі з них заходять на острів Галіндез у гост. Їх можна іноді побачити на околицях станції.

Зазначається, що минулого року тут гніздилися дві пари Аделі, одна з яких навіть мала маля.

Цього ж року біологи вже зафіксували будівництво гнізда однією з пар, і є надія, що скоро з'являться маленькі пінгвінята. Відео із ними поділилася Анна Соіна.

Спостереження за птахами триває, і дослідники сподіваються, що зможуть показати нове покоління пінгвінів Аделі.

Станція "Академік Вернадський"

Українська антарктична станція "Академік Вернадський" розташована на острові Галіндез в Антарктиді. Вона працює з 1996 року, коли Україна отримала її від Великобританії.

Станція займається дослідженнями клімату, біології, геофізики, астрономії та озонових шарів.

Окрім наукових досліджень, "Вернадський" відомий своїми антарктичними пейзажами та популяцією пінгвінів, що мешкають поблизу неї. Це одна з найважливіших наукових баз України, яка працює цілорічно.