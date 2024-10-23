Полярники показали пингвинов, которых редко можно увидеть возле станции "Вернадского" (видео)

На острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", снова поселились пингвины Адели, хотя в большинстве своем они гнездятся на других островах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный Антарктический научный центр.

Среди тысяч субантарктических пингвинов, количество которых в прошлом сезоне достигло рекордных 7 000, сейчас можно увидеть и новых жителей - пингвинов Адели.

Этот вид отличается от субантарктических своим меньшим размером, черной головой и необычными голубыми глазами. Субантарктических пингвинов можно легко узнать по красному клюву и белым полосам на висках.

Хотя пингвины Адели в большинстве своем гнездятся на других островах вблизи станции, некоторые из них заходят на остров Галиндез в гости. Их можно иногда увидеть в окрестностях станции.

Отмечается, что в прошлом году здесь гнездились две пары Адели, одна из которых даже имела малыша.

В этом году биологи уже зафиксировали строительство гнезда одной из пар, и есть надежда, что скоро появятся маленькие пингвинята. Видео с ними поделилась Анна Соина.

Наблюдение за птицами продолжается, и исследователи надеются, что смогут показать новое поколение пингвинов Адели.

Станция "Академик Вернадский"

Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" расположена на острове Галиндез в Антарктиде. Она работает с 1996 г., когда Украина получила ее от Великобритании.

Станция занимается исследованием климата, биологии, геофизики, астрономии и озоновых слоев.

Кроме научных исследований, "Вернадский" известен своими антарктическими пейзажами и популяцией обитающих вблизи нее пингвинов. Это одна из важнейших научных баз Украины, работающая круглогодично.