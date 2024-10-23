Полярники показали пингвинов, которых редко можно увидеть возле станции "Вернадского" (видео)
На острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", снова поселились пингвины Адели, хотя в большинстве своем они гнездятся на других островах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный Антарктический научный центр.
Среди тысяч субантарктических пингвинов, количество которых в прошлом сезоне достигло рекордных 7 000, сейчас можно увидеть и новых жителей - пингвинов Адели.
Этот вид отличается от субантарктических своим меньшим размером, черной головой и необычными голубыми глазами. Субантарктических пингвинов можно легко узнать по красному клюву и белым полосам на висках.
Хотя пингвины Адели в большинстве своем гнездятся на других островах вблизи станции, некоторые из них заходят на остров Галиндез в гости. Их можно иногда увидеть в окрестностях станции.
Отмечается, что в прошлом году здесь гнездились две пары Адели, одна из которых даже имела малыша.
В этом году биологи уже зафиксировали строительство гнезда одной из пар, и есть надежда, что скоро появятся маленькие пингвинята. Видео с ними поделилась Анна Соина.
Наблюдение за птицами продолжается, и исследователи надеются, что смогут показать новое поколение пингвинов Адели.
Станция "Академик Вернадский"
Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" расположена на острове Галиндез в Антарктиде. Она работает с 1996 г., когда Украина получила ее от Великобритании.
Станция занимается исследованием климата, биологии, геофизики, астрономии и озоновых слоев.
Кроме научных исследований, "Вернадский" известен своими антарктическими пейзажами и популяцией обитающих вблизи нее пингвинов. Это одна из важнейших научных баз Украины, работающая круглогодично.
Ранее мы сообщали, что на "Академик Вернадский" отправилась новая антарктическая экспедиция, отличающаяся самым большим количеством женщин в ее составе за последние 27 лет.
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