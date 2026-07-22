Полярні мікроби й вуглець в океані: що нового запланували на "Вернадському" та "Ноосфері"

На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" та криголамі "Ноосфера" запускають два новітні міжнародні дослідження. Обидва - в межах проєкту POLARIN програми "Горизонт Європа".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.

Головне: Старт досліджень : у наступному антарктичному сезоні (наприкінці 2026 року) на станції "Академік Вернадський" та криголамі "Ноосфера" стартують два нові міжнародні проєкти - MICROAIRPOLAR та TRICUSO-FLOATS.

: у наступному антарктичному сезоні (наприкінці 2026 року) на станції "Академік Вернадський" та криголамі "Ноосфера" стартують два нові міжнародні проєкти - MICROAIRPOLAR та TRICUSO-FLOATS. Масштаб : обидва дослідження реалізуються в межах програми "Горизонт Європа" (проєкт POLARIN) і є першими переможцями, які отримують доступ до української полярної інфраструктури (в межах цього проєкту).

: обидва дослідження реалізуються в межах програми "Горизонт Європа" (проєкт POLARIN) і є першими переможцями, які отримують доступ до української полярної інфраструктури (в межах цього проєкту). Суть проєктів : MICROAIRPOLAR вивчатиме розповсюдження мікроорганізмів у повітрі полярних регіонів, а TRICUSO-FLOATS (за допомогою запуску 6 аргобуїв з борту "Ноосфери") здійснюватиме моніторинг поглинання вуглецю в Південному океані.

: MICROAIRPOLAR вивчатиме розповсюдження мікроорганізмів у повітрі полярних регіонів, а TRICUSO-FLOATS (за допомогою запуску 6 аргобуїв з борту "Ноосфери") здійснюватиме моніторинг поглинання вуглецю в Південному океані. Значення для України: участь у таких ініціативах дозволяє українській науці долучатися до новітніх світових досліджень та залишатися активним членом полярної наукової спільноти.

Про які дослідження йдеться й коли вони стартують

У НАНЦ розповіли, що запускають два нові міжнародні дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" та українському криголамі "Ноосфера":

MICROAIRPOLAR (щодо розповсюдження мікробних спільнот у повітрі полярних регіонів);

(щодо розповсюдження мікробних спільнот у повітрі полярних регіонів); TRICUSO-FLOATS (щодо моніторингу вуглецю в Південному океані).

Обидва - в межах проєкту POLARIN програми "Горизонт Європа" (який спонсорує надання вченим доступу до полярної інфраструктури).

Уточнюється, що ці дослідження почнуться в наступному антарктичному сезоні, який стартує наприкінці 2026 року.

На "Вернадському" та "Ноосфері" запускають два нові міжнародні дослідження (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Українцям нагадали, що POLARIN об'єднує 64 полярні дослідницькі інфраструктури, які належать організаціям з усього світу.

"Учасники консорціуму мають вільний доступ до об'єктів, який надається за підсумками конкурсів", - зауважили в НАНЦ.

Повідомляється також, що MICROAIRPOLAR та TRICUSO-FLOATS - перші проєкти-переможці, які отримають доступ до "Вернадського" та "Ноосфери" в межах POLARIN.

Завдяки цьому Україна:

долучається до новітніх наукових досліджень;

залишається активним членом полярної наукової спільноти.

Україна залишається активним членом полярної наукової спільноти (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Що передбачає та чим важливе дослідження MICROAIRPOLAR

Перше дослідження - MICROAIRPOLAR - передбачає встановлення в окремих локаціях спеціального обладнання MicroAirCollector для відбору зразків мікроорганізмів із повітря.

Далі вчені проведуть їхній генетичний аналіз, щоб встановити, "кого саме вітер заносить у полярні регіони".

Крім того, за допомогою обчислювальних моделей спеціалісти відстежать:

траєкторії повітряних мас;

рух бактерій в Арктиці й Антарктиці (а також між ними).

Що передбачає дослідження MICROAIRPOLAR (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Три локації цього дослідження в Антарктиці такі:

"Академік Вернадський" - Україна;

"Васа" - Швеція;

"Конкордія" - Франція, Італія.

Три локації MICROAIRPOLAR в Антарктиці (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Тим часом три локації в Арктиці:

"AWIPEV" - Німеччина, Франція;

"Віллум" - Данія;

"Тулік" - США.

Три локації MICROAIRPOLAR в Арктиці (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Дослідження MICROAIRPOLAR важливе тим, що мікроорганізми одними з перших колонізують щойно вивільнені від льоду поверхні.

"Тож в полярних регіонах, де спостерігають стрімкі процеси танення, вони впливатимуть на формування біорізноманіття", - пояснили українцям.

Уточнюється, що цей проєкт впроваджують вчені Автономного університету Мадрида (Іспанія) та Університету Нортумбрії (Великобританія).

Чим важливе дослідження MICROAIRPOLAR (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Що передбачає та чим важливе дослідження TRICUSO-FLOATS

Локація другого дослідження - TRICUSO-FLOATS - Південний океан.

Йдеться про акваторію острова Південна Джорджія.

Локація дослідження TRICUSO-FLOATS (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Передбачається, що в межах дослідження з борту "Ноосфери" запустять шість аргобуїв із низкою сенсорів.

Вони вимірюватимуть загальну лужність та вміст розчиненого неорганічного вуглецю.

Крім того, буї будуть обладнані:

високоточними датчиками pH та O2;

акустичними сенсорами вітру.

"Це допоможе кількісно оцінити, скільки вуглецю поглинає Південний океан", - пояснили в НАНЦ.

Що передбачає дослідження TRICUSO-FLOATS (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Українцям розповіли, що цей океан (за попередніми даними) поглинає близько 40% усього CO2, який утримують усі океани разом.

Хоча він займає лише 1/5 їхньої загальної площі.

Причому нині існують "суттєві розбіжності між даними спостережень і моделями цього поглинання".

Отже, розширення просторового й часового покриття автономних вимірювань у Південному океані допоможе зменшити цю невизначеність.

Чим важливе дослідження TRICUSO-FLOATS (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Насамкінець у НАНЦ зауважили, що цей проєкт впроваджують вчені з трьох установ у різних країнах.

Хто впроваджує дослідження TRICUSO-FLOATS (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Йдеться про: