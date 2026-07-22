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Полярні мікроби й вуглець в океані: що нового запланували на "Вернадському" та "Ноосфері"

14:04 22.07.2026 Ср
4 хв
Україна долучається одразу до двох унікальних міжнародних досліджень
aimg Ірина Костенко
Полярні мікроби й вуглець в океані: що нового запланували на "Вернадському" та "Ноосфері" Українські науковці долучаються до важливих міжнародних досліджень (фото ілюстративне: facebook.com/AntarcticCenter)
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На українській антарктичній станції "Академік Вернадський" та криголамі "Ноосфера" запускають два новітні міжнародні дослідження. Обидва - в межах проєкту POLARIN програми "Горизонт Європа".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.

Головне:

  • Старт досліджень: у наступному антарктичному сезоні (наприкінці 2026 року) на станції "Академік Вернадський" та криголамі "Ноосфера" стартують два нові міжнародні проєкти - MICROAIRPOLAR та TRICUSO-FLOATS.
  • Масштаб: обидва дослідження реалізуються в межах програми "Горизонт Європа" (проєкт POLARIN) і є першими переможцями, які отримують доступ до української полярної інфраструктури (в межах цього проєкту).
  • Суть проєктів: MICROAIRPOLAR вивчатиме розповсюдження мікроорганізмів у повітрі полярних регіонів, а TRICUSO-FLOATS (за допомогою запуску 6 аргобуїв з борту "Ноосфери") здійснюватиме моніторинг поглинання вуглецю в Південному океані.
  • Значення для України: участь у таких ініціативах дозволяє українській науці долучатися до новітніх світових досліджень та залишатися активним членом полярної наукової спільноти.

Про які дослідження йдеться й коли вони стартують

У НАНЦ розповіли, що запускають два нові міжнародні дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" та українському криголамі "Ноосфера":

  • MICROAIRPOLAR (щодо розповсюдження мікробних спільнот у повітрі полярних регіонів);
  • TRICUSO-FLOATS (щодо моніторингу вуглецю в Південному океані).

Обидва - в межах проєкту POLARIN програми "Горизонт Європа" (який спонсорує надання вченим доступу до полярної інфраструктури).

Уточнюється, що ці дослідження почнуться в наступному антарктичному сезоні, який стартує наприкінці 2026 року.

Полярні мікроби й вуглець в океані: що нового запланували на &quot;Вернадському&quot; та &quot;Ноосфері&quot;На "Вернадському" та "Ноосфері" запускають два нові міжнародні дослідження (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Українцям нагадали, що POLARIN об'єднує 64 полярні дослідницькі інфраструктури, які належать організаціям з усього світу.

"Учасники консорціуму мають вільний доступ до об'єктів, який надається за підсумками конкурсів", - зауважили в НАНЦ.

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Повідомляється також, що MICROAIRPOLAR та TRICUSO-FLOATS - перші проєкти-переможці, які отримають доступ до "Вернадського" та "Ноосфери" в межах POLARIN.

Завдяки цьому Україна:

  • долучається до новітніх наукових досліджень;
  • залишається активним членом полярної наукової спільноти.

Полярні мікроби й вуглець в океані: що нового запланували на &quot;Вернадському&quot; та &quot;Ноосфері&quot;Україна залишається активним членом полярної наукової спільноти (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Що передбачає та чим важливе дослідження MICROAIRPOLAR

Перше дослідження - MICROAIRPOLAR - передбачає встановлення в окремих локаціях спеціального обладнання MicroAirCollector для відбору зразків мікроорганізмів із повітря.

Далі вчені проведуть їхній генетичний аналіз, щоб встановити, "кого саме вітер заносить у полярні регіони".

Крім того, за допомогою обчислювальних моделей спеціалісти відстежать:

  • траєкторії повітряних мас;
  • рух бактерій в Арктиці й Антарктиці (а також між ними).

Полярні мікроби й вуглець в океані: що нового запланували на &quot;Вернадському&quot; та &quot;Ноосфері&quot;Що передбачає дослідження MICROAIRPOLAR (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Три локації цього дослідження в Антарктиці такі:

  • "Академік Вернадський" - Україна;
  • "Васа" - Швеція;
  • "Конкордія" - Франція, Італія.

Полярні мікроби й вуглець в океані: що нового запланували на &quot;Вернадському&quot; та &quot;Ноосфері&quot;Три локації MICROAIRPOLAR в Антарктиці (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Тим часом три локації в Арктиці:

  • "AWIPEV" - Німеччина, Франція;
  • "Віллум" - Данія;
  • "Тулік" - США.

Полярні мікроби й вуглець в океані: що нового запланували на &quot;Вернадському&quot; та &quot;Ноосфері&quot;Три локації MICROAIRPOLAR в Арктиці (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Дослідження MICROAIRPOLAR важливе тим, що мікроорганізми одними з перших колонізують щойно вивільнені від льоду поверхні.

"Тож в полярних регіонах, де спостерігають стрімкі процеси танення, вони впливатимуть на формування біорізноманіття", - пояснили українцям.

Уточнюється, що цей проєкт впроваджують вчені Автономного університету Мадрида (Іспанія) та Університету Нортумбрії (Великобританія).

Полярні мікроби й вуглець в океані: що нового запланували на &quot;Вернадському&quot; та &quot;Ноосфері&quot;Чим важливе дослідження MICROAIRPOLAR (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Що передбачає та чим важливе дослідження TRICUSO-FLOATS

Локація другого дослідження - TRICUSO-FLOATS - Південний океан.

Йдеться про акваторію острова Південна Джорджія.

Полярні мікроби й вуглець в океані: що нового запланували на &quot;Вернадському&quot; та &quot;Ноосфері&quot;Локація дослідження TRICUSO-FLOATS (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Передбачається, що в межах дослідження з борту "Ноосфери" запустять шість аргобуїв із низкою сенсорів.

Вони вимірюватимуть загальну лужність та вміст розчиненого неорганічного вуглецю.

Крім того, буї будуть обладнані:

  • високоточними датчиками pH та O2;
  • акустичними сенсорами вітру.

"Це допоможе кількісно оцінити, скільки вуглецю поглинає Південний океан", - пояснили в НАНЦ.

Полярні мікроби й вуглець в океані: що нового запланували на &quot;Вернадському&quot; та &quot;Ноосфері&quot;Що передбачає дослідження TRICUSO-FLOATS (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Українцям розповіли, що цей океан (за попередніми даними) поглинає близько 40% усього CO2, який утримують усі океани разом.

Хоча він займає лише 1/5 їхньої загальної площі.

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Причому нині існують "суттєві розбіжності між даними спостережень і моделями цього поглинання".

Отже, розширення просторового й часового покриття автономних вимірювань у Південному океані допоможе зменшити цю невизначеність.

Полярні мікроби й вуглець в океані: що нового запланували на &quot;Вернадському&quot; та &quot;Ноосфері&quot;Чим важливе дослідження TRICUSO-FLOATS (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Насамкінець у НАНЦ зауважили, що цей проєкт впроваджують вчені з трьох установ у різних країнах.

Полярні мікроби й вуглець в океані: що нового запланували на &quot;Вернадському&quot; та &quot;Ноосфері&quot;Хто впроваджує дослідження TRICUSO-FLOATS (інфографіка: facebook.com/AntarcticCenter)

Йдеться про:

  • Національний океанографічний центр (Велика Британія);
  • Норвезький дослідницький центр;
  • Університет Сорбонна (Франція).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вивчають і досліджують українські науковці в Антарктиці в цілому.

Крім того, ми пояснювали, як минає звичайний день полярника.

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