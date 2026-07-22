Полярные микробы и углерод в океане: что нового запланировали на "Вернадском" и "Ноосфере"
На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" и ледоколе "Ноосфера" запускают два новейших международных исследования. Оба - в рамках проекта POLARIN программы "Горизонт Европа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
Главное:
- Старт исследований: в следующем антарктическом сезоне (в конце 2026 года) на станции "Академик Вернадский" и ледоколе "Ноосфера" стартуют два новых международных проекта - MICROAIRPOLAR и TRICUSO-FLOATS.
- Масштаб: оба исследования реализуются в рамках программы "Горизонт Европа" (проект POLARIN) и являются первыми победителями, получающими доступ к украинской полярной инфраструктуре (в рамках этого проекта).
- Суть проектов: MICROAIRPOLAR будет изучать распространение микроорганизмов в воздухе полярных регионов, а TRICUSO-FLOATS (посредством запуска 6 аргобуев с борта "Ноосферы") будет осуществлять мониторинг поглощения углерода в Южном океане.
- Значение для Украины: участие в таких инициативах позволяет украинской науке приобщаться к новейшим мировым исследованиям и оставаться активным членом полярного научного сообщества.
О каких исследованиях речь и когда они стартуют
В НАНЦ рассказали, что запускают два новых международных исследования на антарктической станции "Академик Вернадский" и украинском ледоколе "Ноосфера":
- MICROAIRPOLAR (насчет распространения микробных сообществ в воздухе полярных регионов);
- TRICUSO-FLOATS (насчет мониторинга углерода в Южном океане).
Оба - в рамках проекта POLARIN программы "Горизонт Европа" (который спонсирует предоставление ученым доступа к полярной инфраструктуре).
Уточняется, что эти исследования начнутся в следующем антарктическом сезоне, который стартует в конце 2026 года.
На "Вернадском" и "Ноосфере" запускают два новых международных исследования (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Украинцам напомнили, что POLARIN объединяет 64 полярные исследовательские инфраструктуры, принадлежащие организациям со всего мира.
"Участники консорциума имеют свободный доступ к объектам, предоставляемым по итогам конкурсов", - отметили в НАНЦ.
Сообщается также, что MICROAIRPOLAR и TRICUSO-FLOATS - первые победители, которые получат доступ к "Вернадскому" и "Ноосфере" в рамках POLARIN.
Благодаря этому Украина:
- приобщается к новейшим научным исследованиям;
- остается активным членом полярного научного сообщества.
Украина остается активным членом полярного научного сообщества (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Что предусматривает и чем важно исследование MICROAIRPOLAR
Первое исследование - MICROAIRPOLAR - предусматривает установку в отдельных локациях специального оборудования MicroAirCollector для отбора образцов микроорганизмов из воздуха.
Далее ученые проведут их генетический анализ, чтобы установить, "кого именно ветер заносит в полярные регионы".
Кроме того, с помощью вычислительных моделей специалисты отследят:
- траектории воздушных масс;
- движение бактерий в Арктике и Антарктике (а также между ними).
Что предусматривает исследование MICROAIRPOLAR (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Три локации этого исследования в Антарктике таковы:
- "Академик Вернадский" - Украина;
- "Васса" - Швеция;
- "Конкордия" - Франция, Италия.
Три локации MICROAIRPOLAR в Антарктике (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Тем временем три локации в Арктике:
- "AWIPEV" - Германия, Франция;
- "Виллум" - Дания;
- "Тулик" - США.
Три локации MICROAIRPOLAR в Арктике (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Исследование MICROAIRPOLAR важно тем, что микроорганизмы одними из первых колонизируют только что освобожденные ото льда поверхности.
"Следовательно, в полярных регионах, где наблюдают стремительные процессы таяния, они будут влиять на формирование биоразнообразия", - объяснили украинцам.
Уточняется, что этот проект внедряют ученые Автономного университета Мадрида (Испания) и Университета Нортумбрии (Великобритания).
Чем важно исследование MICROAIRPOLAR (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Что предусматривает и чем важно исследование TRICUSO-FLOATS
Локация второго исследования - TRICUSO-FLOATS - Южный океан.
Речь идет об акватории острова Южная Джорджия.
Локация исследования TRICUSO-FLOATS (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Предполагается, что в рамках исследования с борта "Ноосферы" запустят шесть аргобуев с рядом сенсоров.
Они будут измерять общую щелочность и содержание растворенного неорганического углерода.
Кроме того, буи будут оборудованы:
- высокоточными датчиками pH и O2;
- акустическими сенсорами ветра.
"Это поможет количественно оценить, сколько углерода поглощает Южный океан", - объяснили в НАНЦ.
Что предусматривает исследование TRICUSO-FLOATS (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Украинцам рассказали, что этот океан (по предварительным данным) поглощает около 40% всего CO2, удерживаемого всеми океанами вместе.
Хотя он занимает всего 1/5 их общей площади.
Причем в настоящее время существуют "существенные разногласия между данными наблюдений и моделями этого поглощения".
Итак, расширение пространственного и временного покрытия автономных измерений в Южном океане поможет снизить эту неопределенность.
Чем важно исследование TRICUSO-FLOATS (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
В заключение в НАНЦ отметили, что этот проект внедряют ученые из трех учреждений в разных странах.
Кто внедряет исследования TRICUSO-FLOATS (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)
Речь идет про:
- Национальный океанографический центр (Великобритания);
- Норвежский исследовательский центр;
- Университет Сорбона (Франция).
Напомним, ранее мы рассказывали, что изучают и исследуют украинские ученые в Антарктике в целом.
Кроме того, мы объясняли, как проходит обычный день полярника.
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