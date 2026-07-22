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Полярные микробы и углерод в океане: что нового запланировали на "Вернадском" и "Ноосфере"

14:04 22.07.2026 Ср
4 мин
Украина присоединяется сразу к двум уникальным международным исследованиям
aimg Ирина Костенко
Полярные микробы и углерод в океане: что нового запланировали на "Вернадском" и "Ноосфере" Украинские ученые присоединяются к важным международным исследованиям (фото иллюстративное: facebook.com/AntarcticCenter)
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На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" и ледоколе "Ноосфера" запускают два новейших международных исследования. Оба - в рамках проекта POLARIN программы "Горизонт Европа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.

Главное:

  • Старт исследований: в следующем антарктическом сезоне (в конце 2026 года) на станции "Академик Вернадский" и ледоколе "Ноосфера" стартуют два новых международных проекта - MICROAIRPOLAR и TRICUSO-FLOATS.
  • Масштаб: оба исследования реализуются в рамках программы "Горизонт Европа" (проект POLARIN) и являются первыми победителями, получающими доступ к украинской полярной инфраструктуре (в рамках этого проекта).
  • Суть проектов: MICROAIRPOLAR будет изучать распространение микроорганизмов в воздухе полярных регионов, а TRICUSO-FLOATS (посредством запуска 6 аргобуев с борта "Ноосферы") будет осуществлять мониторинг поглощения углерода в Южном океане.
  • Значение для Украины: участие в таких инициативах позволяет украинской науке приобщаться к новейшим мировым исследованиям и оставаться активным членом полярного научного сообщества.

О каких исследованиях речь и когда они стартуют

В НАНЦ рассказали, что запускают два новых международных исследования на антарктической станции "Академик Вернадский" и украинском ледоколе "Ноосфера":

  • MICROAIRPOLAR (насчет распространения микробных сообществ в воздухе полярных регионов);
  • TRICUSO-FLOATS (насчет мониторинга углерода в Южном океане).

Оба - в рамках проекта POLARIN программы "Горизонт Европа" (который спонсирует предоставление ученым доступа к полярной инфраструктуре).

Уточняется, что эти исследования начнутся в следующем антарктическом сезоне, который стартует в конце 2026 года.

Полярные микробы и углерод в океане: что нового запланировали на &quot;Вернадском&quot; и &quot;Ноосфере&quot;На "Вернадском" и "Ноосфере" запускают два новых международных исследования (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Украинцам напомнили, что POLARIN объединяет 64 полярные исследовательские инфраструктуры, принадлежащие организациям со всего мира.

"Участники консорциума имеют свободный доступ к объектам, предоставляемым по итогам конкурсов", - отметили в НАНЦ.

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Сообщается также, что MICROAIRPOLAR и TRICUSO-FLOATS - первые победители, которые получат доступ к "Вернадскому" и "Ноосфере" в рамках POLARIN.

Благодаря этому Украина:

  • приобщается к новейшим научным исследованиям;
  • остается активным членом полярного научного сообщества.

Полярные микробы и углерод в океане: что нового запланировали на &quot;Вернадском&quot; и &quot;Ноосфере&quot; Украина остается активным членом полярного научного сообщества (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Что предусматривает и чем важно исследование MICROAIRPOLAR

Первое исследование - MICROAIRPOLAR - предусматривает установку в отдельных локациях специального оборудования MicroAirCollector для отбора образцов микроорганизмов из воздуха.

Далее ученые проведут их генетический анализ, чтобы установить, "кого именно ветер заносит в полярные регионы".

Кроме того, с помощью вычислительных моделей специалисты отследят:

  • траектории воздушных масс;
  • движение бактерий в Арктике и Антарктике (а также между ними).

Полярные микробы и углерод в океане: что нового запланировали на &quot;Вернадском&quot; и &quot;Ноосфере&quot;Что предусматривает исследование MICROAIRPOLAR (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Три локации этого исследования в Антарктике таковы:

  • "Академик Вернадский" - Украина;
  • "Васса" - Швеция;
  • "Конкордия" - Франция, Италия.

Полярные микробы и углерод в океане: что нового запланировали на &quot;Вернадском&quot; и &quot;Ноосфере&quot;Три локации MICROAIRPOLAR в Антарктике (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Тем временем три локации в Арктике:

  • "AWIPEV" - Германия, Франция;
  • "Виллум" - Дания;
  • "Тулик" - США.

Полярные микробы и углерод в океане: что нового запланировали на &quot;Вернадском&quot; и &quot;Ноосфере&quot;Три локации MICROAIRPOLAR в Арктике (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Исследование MICROAIRPOLAR важно тем, что микроорганизмы одними из первых колонизируют только что освобожденные ото льда поверхности.

"Следовательно, в полярных регионах, где наблюдают стремительные процессы таяния, они будут влиять на формирование биоразнообразия", - объяснили украинцам.

Уточняется, что этот проект внедряют ученые Автономного университета Мадрида (Испания) и Университета Нортумбрии (Великобритания).

Полярные микробы и углерод в океане: что нового запланировали на &quot;Вернадском&quot; и &quot;Ноосфере&quot;Чем важно исследование MICROAIRPOLAR (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Что предусматривает и чем важно исследование TRICUSO-FLOATS

Локация второго исследования - TRICUSO-FLOATS - Южный океан.

Речь идет об акватории острова Южная Джорджия.

Полярные микробы и углерод в океане: что нового запланировали на &quot;Вернадском&quot; и &quot;Ноосфере&quot;Локация исследования TRICUSO-FLOATS (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Предполагается, что в рамках исследования с борта "Ноосферы" запустят шесть аргобуев с рядом сенсоров.

Они будут измерять общую щелочность и содержание растворенного неорганического углерода.

Кроме того, буи будут оборудованы:

  • высокоточными датчиками pH и O2;
  • акустическими сенсорами ветра.

"Это поможет количественно оценить, сколько углерода поглощает Южный океан", - объяснили в НАНЦ.

Полярные микробы и углерод в океане: что нового запланировали на &quot;Вернадском&quot; и &quot;Ноосфере&quot;Что предусматривает исследование TRICUSO-FLOATS (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Украинцам рассказали, что этот океан (по предварительным данным) поглощает около 40% всего CO2, удерживаемого всеми океанами вместе.

Хотя он занимает всего 1/5 их общей площади.

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Причем в настоящее время существуют "существенные разногласия между данными наблюдений и моделями этого поглощения".

Итак, расширение пространственного и временного покрытия автономных измерений в Южном океане поможет снизить эту неопределенность.

Полярные микробы и углерод в океане: что нового запланировали на &quot;Вернадском&quot; и &quot;Ноосфере&quot;Чем важно исследование TRICUSO-FLOATS (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

В заключение в НАНЦ отметили, что этот проект внедряют ученые из трех учреждений в разных странах.

Полярные микробы и углерод в океане: что нового запланировали на &quot;Вернадском&quot; и &quot;Ноосфере&quot;Кто внедряет исследования TRICUSO-FLOATS (инфографика: facebook.com/AntarcticCenter)

Речь идет про:

  • Национальный океанографический центр (Великобритания);
  • Норвежский исследовательский центр;
  • Университет Сорбона (Франция).

Напомним, ранее мы рассказывали, что изучают и исследуют украинские ученые в Антарктике в целом.

Кроме того, мы объясняли, как проходит обычный день полярника.

Читайте также, как украинские полярники "охотились" на микропластик в Антарктике.

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