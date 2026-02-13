ua en ru
Поляків убезпечили від в'язниці за службу в лавах ЗСУ

Варшава, П'ятниця 13 лютого 2026 18:14
UA EN RU
Поляків убезпечили від в'язниці за службу в лавах ЗСУ Ілюстративне фото: полякам тепер не загрожує в'язниця за службу у лавах ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сейм Польщі ухвалив закон про звільнення від кримінальної відповідальності громадян, які добровільно вступили до лав ЗСУ для відбиття російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Читайте також: Росія завербувала на війну іноземців зі 128 країн: у ЦПД дізналися, хто воює проти України

Документ, розроблений депутатами "Громадянської коаліції", передбачає "прощення і відпущення" злочинів і проступків, пов'язаних із:

  • вступом до української армії без офіційної згоди компетентних органів Польщі;
  • проведенням набору на таку службу;
  • порушенням положень закону про оборону вітчизни та закону про загальний військовий обов'язок.

Умови звільнення від відповідальності

Припинення кримінальної відповідальності охоплює дії, вчинені в період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2026 року.

Положення закону поширюються виключно на службу в ЗСУ, які підпорядковуються легітимній владі України. Документ не поширюється на службу в найманих військових формуваннях, заборонених міжнародним правом.

Обов'язки добровольців

Згідно з положеннями закону, після повернення до Польщі громадянин зобов'язаний:

  • подати письмову декларацію на ім'я міністра національної оборони із зазначенням дати і місця проходження служби.
  • декларація подається під страхом відповідальності за надання неправдивих свідчень.
  • інформація в документі захищається грифом "для службового користування".

Міністр оборони надаватиме ці дані відповідним військовим органам і прокуратурі для закриття або недопущення порушення кримінальних справ.

Розробники закону наголошують, що положення не заохочують участь у бойових діях, а лише спрямовані на те, щоб проти польських громадян не порушувалися провадження за захист свободи та незалежності України.

Варто зауважити, що згідно з польським законодавством, громадянину, який служить в іноземній армії або іноземній військовій організації без згоди відповідного органу, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 місяців до 5 років.

Відправлення польських військових в Україну

Нагадаємо, раніше уряд Польщі офіційно підтвердив, що країна не братиме безпосередньої участі в миротворчих місіях на території України після завершення війни.

Міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш наголосив, що ця позиція незмінна протягом багатьох місяців і підтримується як урядовою коаліцією, так і польським суспільством.

