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Поляки смогут получить особый статус в Украине. Зеленский внес в Раду законопроект

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский внес в понедельник, 11 июля, в Верховную раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского президента Анджея Дуды во время выступления к 79-летию Волынской трагедии.

"Сегодня президент Зеленский внес в Верховную раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине. Сегодня Украина этим жестом президента символически приглашает нас: "Мы приветствуем вас здесь на особых правах". Пусть это будет для нас каким-то знаком", - сказал он.

Как сообщалось, 22 мая президент Польши Анджей Дуда выступил в Верховной раде. В парламенте также присутствовал и глава государства Владимир Зеленский.

Также Польша хочет заключить с Украиной новый договор о добрососедстве. Его планируют подготовить к началу 2023 года.

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