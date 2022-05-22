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Президент Польши выступает перед нардепами. В Раде присутствует и Зеленский

Новина українською →
Киев, Воскресенье 22 мая 2022 12:15
Президент Польши выступает перед нардепами. В Раде присутствует и Зеленский Фото: президент Польши Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 22 мая президент Польши Анджей Дуда начал свое выступление в Верховной раде. В парламенте также присутствует и глава государства Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка в Telegram.

Президент Польши выступает перед нардепами. В Раде присутствует и Зеленский

"В парламенте выступает президент Польши Анджей Дуда. Также на выступлении присутствует президент Украины и правительство", - написал Железняк.

Обновлено. Со временем нардеп сообщил, что свое выступление начал и украинский президент Владимир Зеленский.

"Выступает президент Украины Владимир Зеленский со словами благодарности народу Польши за помощь и поддержку", - добавил Железняк.

Напомним, накануне польский лидер Анджей Дуда прибыл с визитом в Украину. Ранее анонсировалось, что он выступит с посланием в Верховной раде как первый глава иностранного государства с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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