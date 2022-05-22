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Польша хочет новый договор о добрососедстве с Украиной. Дуда назвал сроки

Новина українською →
Киев, Воскресенье 22 мая 2022 18:54
Польша хочет новый договор о добрососедстве с Украиной. Дуда назвал сроки Фото: президент Польши Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Юлия Бойко

Польша хочет заключить с Украиной новый договор о добрососедстве. В идеале было бы подготовить его к началу 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Что касается сроков… было бы прекрасно, если бы это удалось сделать до января следующего года. Обратите внимание, что в январе 2023 года будет 160-я годовщина январского восстания, в котором де-факто наши народы боролись против царя и хотели избавиться от несвободы. Это был бы символичный момент", - отметил Дуда.

По его словам, сейчас сложно говорить о том, успеют ли стороны подготовить необходимые решения.

"Но я уверен, что мы сегодня находимся в совершенно другой ситуации, которая создает новую картину и новую перспективу. Я хотел бы, чтобы наши специалисты подготовили такой договор, который был бы акселератором для реализации новых перспектив и возможностей, которые вместе с ними открываются. Было бы большой исторической ошибкой, если бы мы не воспользовались этим шансом", - добавил польский президент.

Украинский президент Владимир Зеленский отметил, что поддерживает инициативу Дуды.

"Я очень хочу, чтобы у нас были договора не ради договоров, а конкретные, предметные, которые могут улучшить нашу жизнь и укрепить наше общество", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Зеленский объявил, что подаст в Верховную раду законопроект об особом правовом статусе для польских граждан в Украине. Он будет зеркальным тому, который принят в Польше, документ должен обеспечить практические такие же права, как и украинцам.

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Украина Польша Анджей Дуда
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