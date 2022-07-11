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Поляки зможуть отримати особливий статус в Україні. Зеленський вніс у Раду законопроект

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський вніс у понеділок, 11 липня, до Верховної ради законопроект про надання полякам в Україні особливого статусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву польського президента Анджея Дуди під час виступу до 79-ї річниці Волинської трагедії.

"Сьогодні президент Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про надання полякам особливого статусу в Україні. Сьогодні Україна цим жестом президента символічно запрошує нас: "Ми вітаємо вас тут на особливих правах". Нехай це буде для нас якимось знаком", - сказав він.

Як повідомлялося, 22 травня президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній раді. У парламенті також був присутній глава держави Володимир Зеленський.

Також Польща хоче укласти з Україною новий договір про добросусідство. В ідеалі було б підготувати його до початку 2023 року.

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