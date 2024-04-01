Поляки можуть заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

"2 квітня польські фермери планують поновити блокування по напрямку пункту пропуску "Угринів-Долгобичув", де в четвер вони тимчасово припинили свої дії на період Великодніх свят", - повідомив виданню Демченко.

Зараз, за його словами, на цьому пункті пропуску відбувається вільний рух в обох напрямках.

"Інформацію про дату поновлення дій з блокування українські прикордонники отримували від польських колег", - зазначив Демченко.

Де зараз блокується рух вантажівок

Як розповів речник ДПСУ, станом на сьогодні, польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок по двох пунктам пропуску, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину, або взагалі обмежуючи рух. Йдеться про КПП "Ягодин" та "Рава-Руська".

"Через "Ягодин" та "Рава-Руська" польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі. На цих напрямках останній період фіксуються нульові показники перетину кордону вантажівками на виїзд з України", - каже Демченко.

Він розповів, що також через "Ягодин" польські фермери пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу.

"За минулий день таких було 70. Притому, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями", - акцентує Демченко.

Які черги

Станом на ранок сьогодні на двох заблокованих напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває 500 вантажівок, по 250 навпроти кожного з них.

Чи блокують рух легковим автівкам і автобусам

Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Де поляки не блокують рух вантажівок

Демченко нагадує, що раніше польські фермери припинили блокувати рух вантажівок по пунктах пропуску "Краківець", "Шегині" та "Устилуг". По цих напрямках зараз відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд.

Але, черги на території Польщі ще зберігаються - на напрямку "Краківця" - 950 вантажівок, "Шегині" - 600. Однак, як додає Демченко, при тій інтенсивності руху, що є, зараз водіям не доводиться тижнями стояти в чергах.

Блокада на кордоні з Польщею