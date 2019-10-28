Полузащитник "Зари" признан лучшим игроком 12 тура УПЛ

Фото: Богдан Леднев (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Футболист принял активное участие в разгроме "Ворсклы"

Полузащитник луганской "Зари" Богдан Леднев был признан лучшим игроком 12 тура чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Футболист в матче против полтавской "Ворсклы" (4:0) отметился голом и сделал две результативные передачи. Хавбек, выступающий за "Зарю" на правах аренды, опередил голкипера "Александрии" Юрия Панькова и форварда "Десны" Дмитрия Хлебаса.

Лучшим тренером тура стал наставник черниговской "Десны" Александр Рябоконь. Его команда одержала уверенную выездную победу над "Львовом" (4:1), благодаря чему продолжают идти на третьем месте в чемпионате Украины.

В нынешнем сезоне Рябоконь уже в четвертый раз признается лучшим тренером тура в чемпионате Украины. В частности, наставник черниговцев, дважды побеждал в сентябре.

Луганская команда идет на четвертой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Напомним, по итогам голосования лучшим футболистом сентября 2019 стал защитник "Зари" Богдан Михайличенко. Лучшим тренером месяца был признан наставник "Десны" Александр Рябоконь.