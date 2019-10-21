ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Защитник "Динамо" стал лучшим игроком 11 тура УПЛ

Новости » Спорт    21.10.2019 - 13:41
Защитник "Динамо" стал лучшим игроком 11 тура УПЛ
Фото: Виталий Миколенко (facebook.com/fcdynamoua)

Забитый в матче с "Александрией" гол стал для него дебютным в чемпионате Украины

Крайний защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко был признан лучшим игроком 11 тура чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Футболист принес победу своей команде в матче против "Александрии" (1:0), забив победный мяч на 32 минуте встречи. Для него этот гол стал дебютным в УПЛ.

20-летний спортсмен обошел в голосовании на один пункт вингера донецкого "Шахтера" Тайсона.

Лучшим тренером тура стал наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник - его команда сумела победить черниговскую "Десну" (2:1).

В нынешнем сезоне Миколенко отыграл в УПЛ девять матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Дебютний гол Віталія Миколенка в чемпіонаті України

Опубліковано FC Dynamo Kyiv Неділя, 20 жовтня 2019 р.

"Динамо" идет на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч подопечные Алексея Михайличенко проведут на столичном НСК "Олимпийский" 24 октября в Лиге Европы против "Копенгагена". "Александрия" в этот же день на выезде будет играть против "Сент-Этьена".

Напомним, по итогам голосования лучшим футболистом сентября 2019 стал защитник "Зари" Богдан Михайличенко. Лучшим тренером месяца был признан наставник "Десны" Александр Рябоконь.

"Динамо" находится в топ-5 клубов Лиги Европы по числу ударов по воротам "Динамо" расписало безголевую ничью с "Лугано" в Лиге Европы
Новости Украины ДинамоЧемпионат УкраиныАлександрияУПЛ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь