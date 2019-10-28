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Півзахисник "Зорі" визнаний найкращим гравцем 12 туру УПЛ

Новини » Спорт    28.10.2019 - 13:47
Півзахисник "Зорі" визнаний найкращим гравцем 12 туру УПЛ
Фото: Богдан Лєднєв (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Футболіст взяв активну участь у розгромі "Ворскли"

Півзахисник луганської "Зорі" Богдан Лєднєв був визнаний кращим гравцем 12 туру чемпіонату України. Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Футболіст в матчі проти полтавської "Ворскли" (4:0) відзначився голом і зробив дві результативні передачі. Хавбек, який виступає за "Зорю" на правах оренди, випередив голкіпера "Олександрії" Юрія Паньківа і форварда "Десни" Дмитра Хльобаса.

Кращим тренером туру став наставник чернігівської "Десни" Олександр Рябоконь. Його команда здобула впевнену виїзну перемогу над "Львовом" (4:1), завдяки чому продовжують йти на третьому місці в чемпіонаті України.

У нинішньому сезоні Рябоконь вже в четвертий раз визнається кращим тренером туру в чемпіонаті України. Зокрема, наставник чернігівців, двічі перемагав у вересні.

Луганська команда йде на четвертій позиції в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, за підсумками голосування найкращим футболістом вересня 2019 року став захисник "Зорі" Богдан Михайличенко. Найкращим тренером місяця був визнаний наставник "Десни" Олександр Рябоконь.

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