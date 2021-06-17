UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Полузащитник сборной Дании Эриксен перенесет операцию на сердце для установки кардиовертера

Автор: Роман Тверденко

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенесет вскоре операцию на сердце. Ему установят специальное устройство - кардиовертер-дефибриллятор.

Об этом сообщает Датский футбольный союз.

Футболист уже согласился на проведение операции по установке устройства после рекомендации ряда специлистов по болезням сердца. Оно необходимо после сердечного приступа из-за аритмии.

Кардиовертер-дефибриллятор предназначен для устранения опасных для жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Известно, что с подобным прибором сейчас играет защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд, который пропустил часть сезона-2019/20 из-за проблем с сердцем, а затем возобновил карьеру в "Аяксе".

Напомним, во время матча Кристиан Эриксен упал возле боковой линии на поле и потерял сознание. К нему быстро подбежали врачи, которые определили необходимость реанимации через дифибриляцию сердца. Футболисту делали непрямой массаж сердца. Через определенное время Кристиана уносили с поля и как выяснилось позже, уже тогда он был в сознании.

Врач сборной Дании также рассказал, что на поле определенное время Эриксен был фактически мертв.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евро-2020