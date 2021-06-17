Полузащитник сборной Дании Эриксен перенесет операцию на сердце для установки кардиовертера

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенесет вскоре операцию на сердце. Ему установят специальное устройство - кардиовертер-дефибриллятор.
Об этом сообщает Датский футбольный союз.
Футболист уже согласился на проведение операции по установке устройства после рекомендации ряда специлистов по болезням сердца. Оно необходимо после сердечного приступа из-за аритмии.
Кардиовертер-дефибриллятор предназначен для устранения опасных для жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.
Известно, что с подобным прибором сейчас играет защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд, который пропустил часть сезона-2019/20 из-за проблем с сердцем, а затем возобновил карьеру в "Аяксе".
Напомним, во время матча Кристиан Эриксен упал возле боковой линии на поле и потерял сознание. К нему быстро подбежали врачи, которые определили необходимость реанимации через дифибриляцию сердца. Футболисту делали непрямой массаж сердца. Через определенное время Кристиана уносили с поля и как выяснилось позже, уже тогда он был в сознании.
Врач сборной Дании также рассказал, что на поле определенное время Эриксен был фактически мертв.