Півзахисник збірної Данії Еріксен перенесе операцію на серці для установки кардіовертера

Футболіст вже погодився на проведення операції по установці пристрою після рекомендації ряду спецалістов по хворобах серця. Воно необхідно після серцевого нападу через аритмії.

Кардіовертер-дефібрилятор призначений для усунення небезпечних для життя аритмій і запобігання зупинки серця.

Відомо, що з подібним приладом зараз грає захисник збірної Нідерландів Дейлі Блінд, який пропустив частину сезону-2019/20 через проблеми з серцем, а потім відновив кар'єру в "Аяксі".