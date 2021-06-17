Полузащитник сборной Дании Эриксен перенесет операцию на сердце для установки кардиовертера

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенесет вскоре операцию на сердце. Ему установят специальное устройство - кардиовертер-дефибриллятор.

Об этом сообщает Датский футбольный союз.

Футболист уже согласился на проведение операции по установке устройства после рекомендации ряда специлистов по болезням сердца. Оно необходимо после сердечного приступа из-за аритмии.

Кардиовертер-дефибриллятор предназначен для устранения опасных для жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Известно, что с подобным прибором сейчас играет защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд, который пропустил часть сезона-2019/20 из-за проблем с сердцем, а затем возобновил карьеру в "Аяксе".