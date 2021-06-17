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Полузащитник сборной Дании Эриксен перенесет операцию на сердце для установки кардиовертера

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Копенгаген, Четверг 17 июня 2021 14:22
Полузащитник сборной Дании Эриксен перенесет операцию на сердце для установки кардиовертера Фото: Кристиан Эриксен (с мячом, Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенесет вскоре операцию на сердце. Ему установят специальное устройство - кардиовертер-дефибриллятор.

Об этом сообщает Датский футбольный союз.

Футболист уже согласился на проведение операции по установке устройства после рекомендации ряда специлистов по болезням сердца. Оно необходимо после сердечного приступа из-за аритмии.

Кардиовертер-дефибриллятор предназначен для устранения опасных для жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Известно, что с подобным прибором сейчас играет защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд, который пропустил часть сезона-2019/20 из-за проблем с сердцем, а затем возобновил карьеру в "Аяксе".

Напомним, во время матча Кристиан Эриксен упал возле боковой линии на поле и потерял сознание. К нему быстро подбежали врачи, которые определили необходимость реанимации через дифибриляцию сердца. Футболисту делали непрямой массаж сердца. Через определенное время Кристиана уносили с поля и как выяснилось позже, уже тогда он был в сознании.

Врач сборной Дании также рассказал, что на поле определенное время Эриксен был фактически мертв.

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