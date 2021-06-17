Півзахисник збірної Данії Еріксен перенесе операцію на серці для установки кардіовертера
Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен перенесе незабаром операцію на серці. Йому встановлять спеціальний пристрій - кардіовертер-дефібрилятор.
Про це повідомляє Данський футбольний союз.
Футболіст вже погодився на проведення операції по установці пристрою після рекомендації ряду спецалістов по хворобах серця. Воно необхідно після серцевого нападу через аритмії.
Кардіовертер-дефібрилятор призначений для усунення небезпечних для життя аритмій і запобігання зупинки серця.
Відомо, що з подібним приладом зараз грає захисник збірної Нідерландів Дейлі Блінд, який пропустив частину сезону-2019/20 через проблеми з серцем, а потім відновив кар'єру в "Аяксі".
Нагадаємо, під час матчу Крістіан Еріксен впав біля бічної лінії на полі і втратив свідомість. До нього швидко підбігли лікарі, які визначили необхідність реанімації через дифібриляцію серця. Футболісту робили непрямий масаж серця. Через певний час Крістіана несли з поля і як з'ясувалося пізніше, вже тоді він був у свідомості.
Лікар збірної Данії також розповів, що на полі певний час Еріксен був фактично мертвий.