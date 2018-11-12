Полузащитник "Динамо" Шапаренко признан лучшим игроком 15 тура УПЛ

Фото: Николай Шапаренко (fcdynamo.kiev.ua)

Его гол в ворота "Мариуполя" стал пятым в четырех последних матчах

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко, который в мачте против "Мариуполя" (4:0) отметился голом, признан лучшим игроком по итогам 15 тура чемпионата. Как сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги, он на два балла опередил полузащитника "Зари" Артема Гордиенко.

Отметим, Шапаренко отметился пятым голом в четвертом матче кряду. Помимо поединка с приазовским клубом, 20-летний хавбек оформил дубль в кубковом матче с "Минаем" (3:1), отметился голом в ворота "Шахтера" (1:2), а также забил мяч в ворота "Ренна" в Лиге Европы (3:1).