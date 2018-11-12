Півзахисник "Динамо" Шапаренко визнаний кращим гравцем 15 туру УПЛ

Фото: Микола Шапаренко (fcdynamo.kiev.ua)

Його гол у ворота "Маріуполя" став п'ятим в чотирьох останніх матчах

Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко, який в матчі проти "Маріуполя" (4:0) відзначився голом, визнаний кращим гравцем за підсумками 15 туру чемпіонату. Як повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги, він на два бали випередив півзахисника "Зорі" Артема Гордієнко.

Відзначимо, Шапаренко відзначився п'ятим голом у четвертому матчі поспіль. Крім поєдинку з приазовських клубом, 20-річний хавбек оформив дубль в кубковому матчі з "міна" (3:1), відзначився голом у ворота "Шахтаря" (1:2), а також забив м'яч у ворота "Ренна" в Лізі Європи (3:1).