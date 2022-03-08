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Более полутора миллионов украинцев покинули страну после вторжения РФ, - ООН

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 07:41
Более полутора миллионов украинцев покинули страну после вторжения РФ, - ООН Сколько украинцев покинуло страну (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В результате вторжения России на Украину ежедневно все больше наших граждан выезжает за границу. В частности, пересекли границу 1,7 миллиона человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ООН.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отметило, что больше всего среди беженцев с Украины женщин и детей.

Также в ООН попросили во время формирования гуманитарной помощи учитывать потребности женщин и девушек. К тому же призывают на необходимости привлекать женщин к принятию решений и защите от гендерного насилия.

Отмечается, что больше всего украинцев выехало в Польшу - более 1 миллиона. Кроме того, граждане ищут убежища в Венгрии, Словакии, Молдове и Румынии.

Ранее мы сообщали, что за 10 дней Укрзализныця эвакуировала полтора миллиона украинцев.

Также мы писали, что в Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны.

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