Более полутора миллионов украинцев покинули страну после вторжения РФ, - ООН
В результате вторжения России на Украину ежедневно все больше наших граждан выезжает за границу. В частности, пересекли границу 1,7 миллиона человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ООН.
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отметило, что больше всего среди беженцев с Украины женщин и детей.
Также в ООН попросили во время формирования гуманитарной помощи учитывать потребности женщин и девушек. К тому же призывают на необходимости привлекать женщин к принятию решений и защите от гендерного насилия.
Отмечается, что больше всего украинцев выехало в Польшу - более 1 миллиона. Кроме того, граждане ищут убежища в Венгрии, Словакии, Молдове и Румынии.
Ранее мы сообщали, что за 10 дней Укрзализныця эвакуировала полтора миллиона украинцев.
Также мы писали, что в Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны.
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