Понад півтора мільйона українців покинули країну після вторгнення РФ, - ООН

Унаслідок вторгнення Росії на Україну щодня все більше наших громадян виїжджає за кордон. Зокрема, перетнули кордон 1,7 мільйона людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter ООН.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців зазначило, що найбільше серед біженців з України жінок і дітей.

Також в ООН попросили під час формування гуманітарної допомоги враховувати потреби жінок і дівчат. До того ж закликають на необхідності залучати жінок до прийняття рішень та захисту від гендерного насильства.

Зазначається, що найбільше українців виїхало до Польщі - понад 1 мільйон. Окрім того, громадяни шукають прихісту в Угорщині, Словаччині, Молдові та Румунії.