Более полусотни взрывов. Россияне непрерывно бьют по приграничью Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Семеновскую общину в Черниговской области вчера и сегодня россияне поливали минометным и артогнем, зафиксировано более полусотни взрывов. Огонь вели из населенных пунктов Ломаковка и Марица", - говорится в сообщении.

К тому же, по данным пограничников, вчера из российского населенного пункта Николаево-Дарьино с применением 82-мм минометов враг нанес огненное поражение по территории Хотинской общины Сумской области.

"Насчитали 13 "приходов", - добавляют в ГНСУ.