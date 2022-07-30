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Більше півсотні вибухів. Росіяни безперервно б’ють по прикордонню України

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Україна, Субота 30 липня 2022 11:21
Більше півсотні вибухів. Росіяни безперервно б’ють по прикордонню України Фото: росіяни безперервно б’ють по прикордонню України (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Гурковська

Ворог продовжує обстрілювати Сумську та Чернігівську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Більше півсотні вибухів. Росіяни безперервно б’ють по прикордонню УкраїниБільше півсотні вибухів. Росіяни безперервно б’ють по прикордонню України

"Семенівську громаду в Чернігівській області учора та сьогодні росіяни поливали мінометним та артвогнем, зафіксовано більше півсотні вибухів. Вогонь вели із населених пунктів Ломаківка та Марица", - йдеться в повідомленні.

До того ж за даними прикордонників, учора з російського населеного пункту Ніколаєво-Дар’їно із застосуванням 82-мм мінометів ворог наніс вогневе ураження по території Хотінської громади Сумської області.

"Нараховано 13 "приходів", - додають в ДПСУ.

Нагадаємо, окупанти майже щоденно обстрілюють прикордонні території Сумської та Чернігівської області, використовуючи артилерію та міномети.

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