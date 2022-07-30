Більше півсотні вибухів. Росіяни безперервно б’ють по прикордонню України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Семенівську громаду в Чернігівській області учора та сьогодні росіяни поливали мінометним та артвогнем, зафіксовано більше півсотні вибухів. Вогонь вели із населених пунктів Ломаківка та Марица", - йдеться в повідомленні.

До того ж за даними прикордонників, учора з російського населеного пункту Ніколаєво-Дар’їно із застосуванням 82-мм мінометів ворог наніс вогневе ураження по території Хотінської громади Сумської області.

"Нараховано 13 "приходів", - додають в ДПСУ.