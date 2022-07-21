Россияне активизировали обстрелы Черниговской области, бьют из артиллерии и минометов
Российские войска с полуночи активизировали обстрелы Черниговской области. Били из миномета 120 калибра, самоходных артиллерийских установок, а также из реактивной системы залпового огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Север".
Огонь начали вести в полночь с территории России, после чего было зафиксировано шесть взрывов в Новгород-Северском районе. Уже утром в этом же районе зафиксировали еще четыре взрыва. Предварительно, российские войска использовали минометы и артиллерию.
Позже россияне обстреляли окрестности села Николаевка из миномета, а по Семеновский общине ударили из реактивной системы залпового огня. Всего по двум общинам прилетело почти 30 снарядов.
“Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация пока не поступала”, - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее оккупанты обстреливали Черниговскую область из реактивной артиллерии.
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