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Россияне активизировали обстрелы Черниговской области, бьют из артиллерии и минометов

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Украина, Четверг 21 июля 2022 16:05
Россияне активизировали обстрелы Черниговской области, бьют из артиллерии и минометов Фото: Оккупанты продолжают бить по Черниговской области (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Украина

Российские войска с полуночи активизировали обстрелы Черниговской области. Били из миномета 120 калибра, самоходных артиллерийских установок, а также из реактивной системы залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Север".

Огонь начали вести в полночь с территории России, после чего было зафиксировано шесть взрывов в Новгород-Северском районе. Уже утром в этом же районе зафиксировали еще четыре взрыва. Предварительно, российские войска использовали минометы и артиллерию.

Позже россияне обстреляли окрестности села Николаевка из миномета, а по Семеновский общине ударили из реактивной системы залпового огня. Всего по двум общинам прилетело почти 30 снарядов.

“Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация пока не поступала”, - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее оккупанты обстреливали Черниговскую область из реактивной артиллерии.

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