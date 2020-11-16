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Более полусотни сотрудников штаб-квартиры ВОЗ заразились коронавирусом, - AP

Женева, Понедельник 16 ноября 2020 18:43
Более полусотни сотрудников штаб-квартиры ВОЗ заразились коронавирусом, - AP
Фото: штаб-квартира ВОЗ в Женеве (commons.wikimedia.org User Yann)
Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 65 случаев коронавируса среди сотрудников своей штаб-квартиры в Женеве. Сейчас руководство организации проводит эпидемиологическое расследование.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальный комментарий пресс-службы организации.

Отмечается, что почти половина случаев заражения коронавирусом была зафиксирована среди сотрудников, которые работали дистанционно, но 32 больных работали непосредственно в помещениях штаб-квартиры ВОЗ.

В частности, в пятницу стало известно о заражении пяти сотрудников ВОЗ. Четверо из них работали в одной команде, а пятый контактировал с ними. В то же время ВОЗ не говорит о вспышках болезни в штаб-квартире.

Напомним, в ВОЗ рассказали, в какие дни недели фиксируют наибольшее количество новых случаев коронавируса в мире.

Кроме того, в ВОЗ предупредили, что появление вакцины от коронавируса само по себе не остановит пандемию коронавируса.

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