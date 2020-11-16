Понад півсотні співробітників штаб-квартири ВООЗ заразилися коронавірусом, - AP

Фото: штаб-квартира ВООЗ у Женеві (commons.wikimedia.org User Yann)

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала 65 випадків коронавірусу серед співробітників своєї штаб-квартири у Женеві. Зараз керівництво організації проводить епідеміологічне розслідування.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційний коментар прес-служби організації.

Зазначається, що майже половина випадків зараження коронавірусом була зафіксована серед співробітників, які працювали дистанційно, але 32 хворих працювали безпосередньо у приміщеннях штаб-квартири ВООЗ.

Зокрема, у п'ятницю стало відомо про зараження п'яти співробітників ВООЗ. Четверо з них працювали в одній команді, а п'ятий контактував з ними. Водночас ВООЗ не говорить про спалахи хвороби у штаб-квартирі.

Нагадаємо, у ВООЗ розповіли, у які дні тижня фіксують найбільшу кількість нових випадків коронавірусу у світі.

Крім того, у ВООЗ попередили, що поява вакцини від коронавірусу сама по собі не зупинить пандемію коронавірусу.